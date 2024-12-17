الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، خلال استقباله وزير الثقافة السعودى.. الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. الرئيس: مستعدون للتوسع فى تنفيذ مشروعات مع المملكة فى الثقافة والفنون وحماية التراث الأمير بدر بن فرحان: الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة فى وجدان المواطن السعودى..

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ـ خلال استقباله وزير الثقافة السعودى.. الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. الرئيس: مستعدون للتوسع فى تنفيذ مشروعات مع المملكة فى الثقافة والفنون وحماية التراث الأمير بدر بن فرحان: الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة فى وجدان المواطن السعودى



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