اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 07:00 م
الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، خلال استقباله وزير الثقافة السعودى.. الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. الرئيس: مستعدون للتوسع فى تنفيذ مشروعات مع المملكة فى الثقافة والفنون وحماية التراث الأمير بدر بن فرحان: الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة فى وجدان المواطن السعودى..

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ـ خلال استقباله وزير الثقافة السعودى.. الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية مع السعودية.. الرئيس: مستعدون للتوسع فى تنفيذ مشروعات مع المملكة فى الثقافة والفنون وحماية التراث الأمير بدر بن فرحان: الثقافة والفنون المصرية تحتل مكانة متميزة فى وجدان المواطن السعودى
 

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