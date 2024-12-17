اليوم السابع
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الدوما": المسئولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية سينالون العقاب

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:14 م
الدوما": المسئولون عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية سينالون العقاب الجيش الروسي
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم /الثلاثاء/ أن جميع المسؤولين عن مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف؛ يجب أن ينالوا عقوبة مستحقة.

وشدد فولودين - وفقا لما أوردته وكالة الروسية "سبوتنيك" - على معاقبة المسؤولين عن عملية الاغتيال، مضيفا أن "الطبيعة الإجرامية لهجوم نظام كييف، واضحة".

وأشار إلى أن كيريلوف، كان رجلاً عسكريًا محترفًا ومثقفا ووطنيًا لروسيا، قائلا " لقد عرفنا إيغور أناتوليفيتش، جيدًا من خلال عملنا المشترك أثناء التحقيق البرلماني في المختبرات البيولوجية الأوكرانية، وبعد اكتماله، واصلنا التفاعل في إطار مجموعة العمل المعنية بالسلامة البيولوجية في مجلس الدوما، وهو رجل عسكري محترف ومثقف ووطني لروسيا، لقد فعل إيغور أناتوليفيتش، الكثير لزيادة كفاءة الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ما يضمن أمن وسيادة بلدنا".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية - في وقت سابق اليوم - مصرع إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

 







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روسيا

مجلس الدوما

مقتل قائد قوات الحماية الإشعاعية

القوات المسلحة الروسية



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