الدفاع المدنى الفلسطينى: صعوبات فى انتشال أشلاء شهداء حى الدرج

كتب سمير حسنى

أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، أن طاقم الإنقاذ يواجه صعوبات بالغة في انتشال جثث الشهداء والمفقودين من تحت أنقاض المنزل المنهار، الذي استهدف من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في حي الدرج الواقع شمالي قطاع غزة.

وأدان بصل في تصريح أوردته قناة القاهرة الإخبارية، بشدة هذه المجزرة الإسرائيلية التي استهدفت بشكل مباشر أحد المنازل السكنية في حي الدرج بشمالي القطاع، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الذين كانوا في داخل المنزل المستهدف لحظة وقوع القصف أكثر من 20 مواطنا فلسطينيا.

وأوضح المتحدث الفلسطيني أنه لم يتم حصر عدد الشهداء حتى هذه اللحظة نظرا لتناثر الأشلاء وصعوبة إحصائها عند وقوع هذه المجزرة المروعة التي استهدفت عائلة الطباطيبي في غزة، مستنكرا في الوقت نفسه صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الانتهاكات المستمرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

يأتي هذا القصف بعد ساعات قليلة من إعلان مسؤول في الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم أطفال، استشهدوا عندما أصابت ضربة مدرسة تؤوي عائلات نازحة في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.