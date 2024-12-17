اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية الألمانية: بحثنا مع إدارة دمشق الجديدة المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:03 م
الخارجية الألمانية: بحثنا مع إدارة دمشق الجديدة المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن مسؤولا ألمانيا بحث مع قادة الإدارة الجديدة في سوريا المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان.

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون إنه يجب أن نضمن بقاء العملية السياسية في سوريا فى مسارها.

وأضاف أن الانتقال السياسي ضروري ومطلوب ويتطلب عملية جامعة لكل الأطياف السورية، موضحا أنه يجب ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح وإلا فهناك مخاوف كبيرة جراء احتمالات عودة عدم الاستقرار.

وأوضح أن "هناك اتفاق واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة".

ودعا إلى إعداد دستور جديد في سوريا وإجراء انتخابات حرة تشمل الجميع







مشاركة

ألمانيا

الخارجية الألمانية

سوريا

الأوضاع في سوريا

دمشق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة