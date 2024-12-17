الثلاثاء.. اجتماع أعضاء المجمع الانتخابى للتصويت على انتخاب ترامب رسميا

كتبت ريم عبد الحميد

فى خطوة هامة فى عملية انتخاب رئيس أمريكا، يجتمع أعضاء المجمع الانتخابى للتصويت رسميا على انتخاب الرئيس دونالد ترامب، وهى العملية التى من المتوقع أن تكمل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

ووفقا للتوقعات، فإن ترامب سيؤمن 312 صوتا انتخابية، متجاوزا الـ 270 صوت المطلوبة للفوز. وتعزز انتصار ترامب بفوزه بالتصويت الشعبى بفارق 2.5 مليون صوت عن منافسته الديمقراطية فى الانتخابات نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وتوضح صحيفة يو إس إيه توداى أن اجتماع أعضاء المجمع الانتخابى يتم فى أول ثلاثاء بعد الأربعاء الثانى من شهر ديسمبر بعد الانتخابات العامة، بحسب الأرشيف الوطنى الأمريكى. ويجتمع أعضاء المجمع الانتخابى، أو ما يسمى بـ "الناخبين"، فى ولاياتهم حيث يدلون بأصواتهم لصالح الرئيس ونائب الرئيس فى اقتراعين منفصلين.

وتشير سى أن إن إلى أن موعد تصويت الناخبين فى الولايات المختلفة يبدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى السادسة مساءً بالتوقيت المحلى.

ويضم المجمع الانتخابى مجموعة من الناخبين يتم اختيارهم من قبل كل ولاية للإدلاء بأصواتهم نيابة عن الجمهور. ويمثل كل ولاية نفس عدد ممثليها فى مجلسى الكونجرس. وحاليا، يوجد 538 ناخبا، وللفوز بالرئاسة يحتاج المرشح للفوز بـ 270 صوتا أو أكثر. ويمثل كاليفورنيا أكبر عدد من الناخبين بـ 54، وتليها تكساس بـ 38.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يصوت أعضاء المجمع الانتخابى ضد الإرادة الشعبية فى ولايتهم، على الرغم من أنه نادرا ما يحدث ذلك. ويطلق على هؤلاء اسم الناخبين الخونة.

وفى حين أن أغلب الناخبين يصوتون وفقا لنتيجة التصويت الشعبى فى ولايتهم، لا يوجد قانون فيدرالى يتطلب منهم القيام بذلك. إلا أن العديد من الولايات لديها قوانين تلزم الناخبين بالتصويت الشعبى. لو صوت أى ناخب ضد ذلك، ربما يواجه عواقب قانونيى مثل تغييره أو تغريمه.