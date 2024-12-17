اليوم السابع
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التعليم الفلسطينية: استشهاد 12,799 طالب وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 10:16 ص
التعليم الفلسطينية: استشهاد 12,799 طالب وتخريب 490 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان قطاع غزة _ أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، استشهاد 12 ألفا و799 طالبا وإصابة 20 ألفا و942 بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم /الثلاثاء/ ـ أن عدد الطلاب الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12 ألفا و681 طالبا، والذين أصيبوا 20 ألفا و311 ، فيما استُشهد في الضفة 118 طالبا وأصيب 631 آخرون، إضافة إلى اعتقال 538 طالبا.

وأضافت أن 598 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3801 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 158 في الضفة، مشيرة إلى أن 425 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة لها و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة؛ ما أدى إلى تعرض 171 منها لأضرار بالغة، و77 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، مؤكدة أن 788 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلاب صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

 







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التعليم الفلسطينية

الاونروا

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى



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