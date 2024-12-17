البيت الأبيض: المسيرات فى سماء نيوجيرسى كانت تطير بشكل قانونى ولا تشكل خطرا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال البيت الأبيض، إن المسيرات التي شوهدت في سماء نيوجيرسي كانت تطير بشكل قانوني ولا تشكل خطر، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

ومع استمرار ظهورها الغامض وغير المفسر منذ منتصف نوفمبر، طالب حاكم نيوجيرسي فيل مورفي، الرئيس الأمريكى جو بايدن بتولي السيطرة على تحقيق في ظهور متكرر لطائرات بدون طيار كبيرة متعددة تحلق فوق ولايته وسط إحباط متزايد من أن المسئولين الفيدراليين يقللون من شأن الحوادث.

وأعلن الديمقراطي فيل مورفي عن رسالة كتبها إلى البيت الأبيض للتعبير عن "قلقه المتزايد" بعد أن استبعد ممثلون من البنتاجون ومكتب التحقيقات الفيدرالي تورط الجيش الأمريكي، أو جهات أجنبية معادية، في مشاهدات عديدة لأجسام طائرة غير مفسرة فوق حوالي اثنتي عشرة مقاطعة منذ منتصف نوفمبر.