اليوم السابع
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"البنتاجون": نشر حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" لتعزيز الاستقرار

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:12 م
"البنتاجون": نشر حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" لتعزيز الاستقرار البنتاجون
أ ش أ

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، إن مجموعة حاملة الطائرات "هاري إس. ترومان" البحرية دخلت منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، /السبت/ الماضي؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح رايدر- في مؤتمر صحفي، حسبما نشر (البنتاجون)، اليوم /الثلاثاء/- أن المجموعة تتكون من حاملة الطائرات "يو إس إس هاري إس. ترومان" والجناح الجوي الأول الذي يضم تسعة أسراب طيران، إضافة إلى الطراد المزود بصواريخ موجهة "يو إس إس جيتيسبيرج"، والمدمرتين "يو إس إس ستاوت" و"يو إس إس جيسون دونهام".

وأشار إلى أن المجموعة وصلت إلى المنطقة بعد تنفيذها عمليات سابقة في البحر المتوسط، مؤكدًا أنها تتابع انتشارها ضمن جهود أمريكية مستمرة لضمان الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق متصل.. قال المتحدث باسم الوزارة، إن قوات القيادة المركزية نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت معسكرات وعناصر تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا.

وأضاف أن التقييمات الأولية تشير إلى مقتل حوالي 12 عنصرًا من التنظيم، دون وجود مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين.

وعند سؤاله حول الوضع الأمني في محيط مرافق احتجاز عناصر "داعش" بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. أوضح رايدر أن الولايات المتحدة توفر "طبقة خارجية" من الأمن وتركز على دعم مهمة القضاء على التنظيم، من خلال تعطيل وتفكيك قدراته على تنفيذ عمليات محتملة.







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البنتاجون

وزارة الدفاع الامريكية

القيادة المركزية الأمريكية

حاملة الطائرات هاري إس ترومان



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