اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 04:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين تعلن إجلاء أول دفعة من رعاياها من سوريا

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 03:00 ص
البحرين تعلن إجلاء أول دفعة من رعاياها من سوريا وزير خارجية البحرين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية البحرينية نجاحها في إجلاء أول دفعة من رعاياها من سوريا، وضمان وصولهم بسلام إلى المملكة، بعد أن تم توفير التسهيلات والإجراءات اللازمة كافة لضمان عودتهم بأمان وسلاسة.


وأكدت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تقديرها للجهود الحثيثة والمتابعة المتواصلة التي قامت بها البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى سوريا، مثنية على تعاون الجهات والشركاء كافة في تأمين عودة المواطنين البحرينيين، مؤكدة استمرارها في متابعة شؤون المواطنين البحرينيين في سوريا لضمان عودة الجميع إلى أرض الوطن سالمين.







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