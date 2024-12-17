الأقصر تواصل الاستعداد لاستقبال رأس السنة بتزيين الشوارع والميادين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، أعمال تزيين وإضاءة الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والديكورية المبهجة والمميزة، حيث لاقت هذه التحضيرات، ترحيبًا وإشادة واسعة من المواطنين والسائحين، وذلك فى إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد للتحضير لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة فى هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالى والحضارى للمدينة.

وشدد محافظ الأقصر، على الأجهزة المعنية ببذل المزيد من الجهد والعمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل لشوارع المحافظة، وتزيينها وإضاءتها بالأشجار المضيئة والزينة للظهور بشكل لائق بطابع حضارى مميز يعكس الوجه الجمالى للمحافظة أمام السائحين الزائرين للمحافظة من مختلف دول العالم، وإدخال الفرحة على المواطنين بمناسبة رأس السنة، حيث أن موسم رأس السنة يعد من أهم المواسم السياحية بالمحافظة.

وكان محافظ الأقصر، قد وجه بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، كما أصدر المحافظ تعليماته بإنارة جبل البر الغربى بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، لإضفاء المزيد من المظاهر الجمالية لمدينة الأقصر خلال فترة المساء.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضارى مميز يعكس الوجه الجمالى للمحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة، معلنًا عن الاستعداد على قدم لاحتفالات رأس السنة بتجهيز جميع المرافق فى مختلف ميادين وشوارع المحافظة استعدادا للوفود الأجنبية والمصرية.

اضاءة وتزيين الميادين والحدائق بالأقصر



جانب من الزينة والاضاءة بشوارع الأقصر