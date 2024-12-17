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الأرصاد تتوقع سقوط أمطار اليوم على هذه المنطقة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 08:49 ص
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار اليوم على هذه المنطقة درجات الحرارة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد، في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيس بوك" إن درجة الحرارة العظمى، اليوم، على القاهرة الكبرى، 22 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.


 







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