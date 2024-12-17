الأردن: اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا تأكيد لاحترام خيارات السوريين

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ،أن اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في العقبة جاء تأكيدا على احترام خيارات الشعب السوري.



وقال الصفدي ،في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة (إكس) اليوم الاثنين،: "لحظة تاريخيّة في سوريا الشقيقة تستوجب وقوفنا جميعا فيها مع الشعب السوري الشقيق؛ لمساعدته على أن ينطلق منها نحو منجز تاريخي يتمثل في بناء مستقبل يصوغه السوريون، ويضمن أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها وحقوق كل السوريين".



وأضاف "اجتماع العقبة تأكيد على احترام خيار الشعب السوري وإرادته لإعادة بناء سوريا ومؤسساتها ونظام سياسي يتوافق عليه السوريون، ويمثل كل السوريين ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ودورها".