استئناف المنصورة تقرر تأجيل محاكمة قاتل والد خطيبته لعرضه على الطب النفسي

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة المنصورة الاستئنافية الدائرة الثالثة، تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل والد خطيبته وعرضه على الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية.

وتقدم المتهم المقيم بقرية أبو دشيشة التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، باستئناف علي الحكم الصادر بإعدامه، بعدما أنهى حياة والد خطيبته بعدة طعنات بعد أن قام باستدراجه للجراج الخاص بالتوكتوك الخاص به بمساعدة ابنته، وأجهز عليه بسكين، وقام بإلقائه بإحدى مصارف القرية وأبلغ أهليته بمكان العثور عليه بعد إتصال تليفونى من مجهول للأسرة لجلسة 2024/2/16 لعرض المتهم على الطب النفسى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله مطاوع، وأحمد علي المشد، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد، وذلك في القضية رقم 907 لسنة 2024 والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وظهر المتهم بقتل والد خطيبته أمام هيئة المحكمة مرتديا البدلة الحمراء، بعدما قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدامه شنقاً عقب موافقة مفتى الجمهورية.

وشهدت الجلسة ظهور المتهم بقتل والد خطيبته مرتديا البدلة الحمراء، وناقشته هيئة المحكمة حول الواقعة وملابساتها، حيث أكد أنه برىء من قتله وأن القاتل هو خال الفتاة بمساعدتها، وطلب من رئيس المحكمة خروجه من محبسه لأنه برىء من هذه التهمة.

وطلب دفاع المتهم عرضه على الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية.

وكانت قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهم بقتل حماه "محمد.أ.م.أ" 20 سنة سائق توكتوك مقيم قرية أبو دشيشة مركز بقاس، لرفضه زواجه من ابنته، بعد موافقة فضيلة مفتى الجمهورية، لأنه في يوم 18/1/2024- بدائرة مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه أشرف السعيد عبدالحميد حسن، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين» استحصل عليه من ابنة المجني عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما إن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجني عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أخفى أشياء مسروقة وهي مبلغ مالي قدره أربعة وعشرون ألف جنيه مملوك للمجني عليه “أشرف السعيد عبدالحميد حسن”، بأن استحصل عليه من ابنة المجني عليه، مع علمه بكونه متحصلة من واقعة سرقة على النحو المبين بالتحقيقات.