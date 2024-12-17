ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء والغاز فى النمسا اعتبارا من أول يناير المقبل

أحمد علوى

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا، ارتفاع فواتيراستهلاك الكهرباء والغاز اعتبارا من اول يناير المقبل.



وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الاثنين- أنه سوف ترتفع رسوم شبكات الكهرباء للمنازل بنسبة 23.1% في المتوسط، وللغاز بنسبة 16.6% مشيرة الى ان فواتير الطاقة بشكل عام سترتفع بشكل لافت في عام 2025.



وأشار البيان إلى أنه في معظم الولايات الفيدرالية سوف تزيد تكاليف الشبكة لكل كيلوواط ساعة بمقدار 0.01 أو 0.02 سنتًا عما كان مخططًا له في الأصل وعلى مدار العام يتراوح الفارق بالنسبة للأسر المتوسطة بين يورو واحد وثلاثة يورو.



وأضاف البيان أنه مقارنة بعام 2024، سترتفع رسوم الشبكات لكل من الكهرباء والغاز بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض كمية الطاقة المستهلكة .



ويعود ارتفاع الاسعار إلى التحول إلى أشكال أخرى من التدفئة حيث أصبح استخدام محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز أقل مما كان عليه في الماضي