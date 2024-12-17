إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنع أى تعد جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق بين جميع الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الأراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة، وحماية الرقعة الزراعية.

وفى هذا السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن الموجة 24 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 16حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفى سياق آخر، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظة البحيرة القيادات التنفيذية بالارتقاء بشبكة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

مشيرة إلى ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة.

وفى هذا السياق تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، خاصة في مجال الطرق والكباري، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتنمية وتسهيل حركة المواطنين.

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بمتابعة أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية بطريق حسن قاسم بمركز إدكو، والذي يمتد بطول 2.5 كم، وبتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة صيانة الطرق ورد الشيء لأصله للعام المالي 2024/2025.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في أعمال الرصف، مؤكدة أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.