أسماء المصابين والحالة الصحية لهم فى حادث انقلاب سيارة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين والحالة الصحية لهم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية الزقازيق، حيث أصيب 25 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.



وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل "نقل عمال"، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى أمام كوبرى المشاة البغادة.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن إصابة كلا من أحمد أحمد حمدى عبد الفتاح يقيم فى الزقازيق 18عاما أصيب باشتباه كسر بالساق اليسرى اشتباه كسر بالحوض كدمة بالظهر وعبد ربه السيد إسماعيل يقيم فى أبو حماد شرقية 20 عاما اشتباه كسر بالضلوع كدمات وسحجات بالجسم وشاهر إسماعيل عبد الرحمن يقيم فى أبو حماد 28 عاما أصيب باشتباه كسر بالعضد الأيسر كدمات وسحجات بالجسم وحسن ناصر الصادق يقيم فى أبو حماد شرقية 13عاما مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعی 10 سم بفروة الرأس وهيثم محمد عبد القادر يقيم فى أبو حماد 20 عاما وأصيب بجرح متهتك بفروة الراس اشتباه ما بعد الارتجاج وسحر رشاد عبد الفتاح تقيم فى أبو حماد شرقية 22 عاما وأصيبت بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن والحوض وعبد الله إبراهيم نصر يقيم فى الزقازيق 22 عاما وأصيب باشتباه كسر بالضلوع اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإسلام فتحى عبد الفتاح يقيم فى الزقازيق 22 عاما وأصيب اشتباه كسر بالعمود الفقرى اشتباه كسر بالساعد الأيمن ومحمد فارس حسن محمد، أبو حماد 41 عاما أصيب بغيبوبة تامة نزيف من الفم والأنف.



وأيضًا أمينة وجية فتحى تقيم فى أبو حماد 39 عاما وأصيبت اشتباه كسر فى الذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم ومازن السيد على السيد، يقيم فى أبو حماد 20 عاما وأصيب باشتباه كسر بالحوض جروح قطعية متفرقة بالوجه ومحمد عاطف سعيد عليوة يقيم أبو حماد 24 عاما وأصيب بجروح قطعية متفرقة بفروة الرأس ومحمود جمعة عبد الحميد يقيم فى أبو حماد 26 عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وعمر محمد محمد السيد يقيم فى أبو حماد 18 عاما واصيب بجرح قطعى 4 سم بفروة الرأس وعبد الله محروس إبراهيم على يقيم فى أبو حماد 20 عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم ورشاد هاشم عبد الرحمن محمد يقيم فى أبو حماد، 16عاما وأصيب باشتباه كسر بالحوض وعمر عيد إبراهيم يقيم فى أبو حماد 29 عاما وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد أحمد ابراهيم على يقيم فى أبو حماد 29 عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وعادل إبراهيم محمد يقيم فى أبو حماد20 عاما وأصيب بكدمات وسحجات بالجسم وعبد الرحمن محمد محمد يقيم فى أبو حماد 21 عاما وأصيب كدمات وسحجات بالجسم وسعید أحمد أمین يقيم فى التل الكبير 65 عاما واصيب، كدمات وسحجات بالجسم وأمل محمود حامد يقيم فى أبو حماد 40 عاما وأصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيسر اشتباه كسر بالساق الأيسر ورشا محمد إبراهيم تقيم فى أبو حماد 30 عاما وأصيبت بكدمات وسحجات بالجسم وإيمان السيد محمد تقيم فى أبو حماد 35 عاما وأصيبت اشتباه كسر بالذراع الأيسر كدمات وسحجات بالجسم ودينا عبده عبد الله تقيم فى أبو حماد 35 عاما وأصيبت باشتباه كسر الساقين وكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزى لإسعافهم ورعايتهم طبيا وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.