أسعار اللحوم فى الفيوم اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الفيوم رباب الجالي

شهدت أسعار اللحوم بمحافظة الفيوم، اليوم، استقرارا كبيرا، حيث تراوحت بين 320 و 350 لدى الجزارين بمختلف مراكز المحافظة .

وكانت أعلنت الغرفة التجارية استقرار أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024، لتسجل جميع القطعيات ثباتاً في جميع محافظات الجمهورية عند نقاط سعرية متقاربة مع استمرار توافر معروض ضخم من كافة أنواع اللحوم مما ينعكس على استقرار القطاع، حيث يسجل أقل سعر كيلو عند 290 جنيها في منافذ أمان.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين من 340 إلى 350 جنيه للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق المحافظة، حيث كانت الأسعار في مختلف المراكز والقري تتراوح بين 320 جنيه إلى 340 جنيه بينما وصل سعر الكيلو بمدينة الفيوم الي 350 جنيه ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 370 جنيها.