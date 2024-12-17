أسعار الدواجن والبيض فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

البحيرة -ناصر جودة

شهدت أسواق محافظة البحيرة، استقرارا لافتا في أسعار الدواجن والبيض، اليوم الثلاثاء 17ديسمبر،وذلك وفقًا لآخر المستجدات التى تشهدها السوق المحلية.

وينشر اليوم السابع أسعار الدواجن فى محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء 17ديسمبر، حيث سجل سعر كيلو الدجاج الأبيض 80 جنيهًا، وسعر كيلو الدجاج الأمهات 75 جنيهًا.

كما سجل متوسط سعر الدجاج الساسو 90 جنيها للكيلو، وسجل سعر الدجاج البلدى نحو 100 جنيه للكيلو.

فيما أستقرت أسعار بيض المائدة فى الأسواق بالبحيرة، ليستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 150 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيها.