أسعار الخضروات والفاكهة بالفيوم اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الفيوم رباب الجالي

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الثلاثاء، حاله من الاستقرار، بجميع أسواق المحافظة .

وفيما يلي أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم:

البطاطس 15جنيها.

البصل 20 جنيها.

الثوم 15 جنيها.

الكوسة 15جنيها.

الملوخية 15جنيها.

البازلاء 30 جنيها.

السبانخ 10 جنيهات.

الباذنجان الأسود 10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض 15 جنيها.

الفلفل الرومي 25 جنيه .

الكرنب 30 جنيه .

القرنبيط 21 جنيه .

كما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا في الأسعار

التفاح 60 جنيها

الموز 15 جنيها

البرتقال 10 جنيهات

اليوسفي 10 جنيهات

