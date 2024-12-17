أسعار الخضروات والفاكهة بالفيوم اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

شهدت أسواق الخضار والفاكهة بمحافظة الفيوم، ومراكزها اليوم الثلاثاء، حاله من الاستقرار، بجميع أسواق المحافظة .
وفيما يلي أسعار الخضار بأسواق الجملة بالفيوم:
البطاطس 15جنيها.
البصل 20 جنيها.
الثوم 15 جنيها.
الكوسة 15جنيها.
الملوخية 15جنيها.
البازلاء 30 جنيها.
السبانخ 10 جنيهات.
الباذنجان الأسود 10 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 15 جنيها.
الفلفل الرومي 25 جنيه .
الكرنب 30 جنيه .
القرنبيط 21 جنيه .
كما شهدت أسعار الفاكهة استقرارا في الأسعار
التفاح 60 جنيها
الموز 15 جنيها
البرتقال 10 جنيهات
اليوسفي 10 جنيهات
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