أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق القليوبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

القليوبية إبراهيم سالم

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن بأسواق مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، حيث أن هذه الأسعار هي سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسعار الخضراوات بأسواق القليوبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024:

- طماطم 7 جنيهات

- خيار 20 جنيها

- ليمون 40 جنيها

- بسلة 30 جنيها

- فاصوليا 15 جنيها

- فلفل أخضر 25 جنيها

- شطة 25 جنيها

- فلفل ألوان 50 جنيها

- جزر 12 جنيها

- بطاطس أسبونتا قلية 15 جنيها

- بطاطس سلق وحشو 10 جنيهات

- قلقاس 30 جنيها

- كرنب 20 جنيها

- باذنجان مخدد 20 جنيها

- باذنجان قلية 15 جنيها

- كوسة 20 جنيها

- باذنجان رومي 12 جنيها

- خضرة 5 جنيهات

- لفت 5 جنيهات

- بنجر 15 جنيها

- قرنبيط 20 جنيها

- بصل أحمر 20 جنيها

- بصل أصفر 25 جنيها

- سبانخ 20 جنيها

- بطاطا 7 جنيهات

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة بأسواق القليوبية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

- برتقال بسرة 15 جنيها

- يوسفي صيني 12.5 جنيها

- يوسفي بلدي 25 جنيها

- موز 25 جنيها

- كانتلوب 25 جنيها

- فراولة 60 جنيها

- تفاح أحمر سكري 80 جنيها

- جوافة 30 جنيها

وبالنسبة لأسعار الأسماك على اختلاف أنواعها

- سمك الثعبان 70 جنيه

- المكرونة 80 جنيه

- الجمبري جامبو 280

- البساريا 30

- المرجان 70

- الحمام 50

- مكرونة سويسي 130

- البلطي البلدي 30

- البلطي 80

- التونة 100

- السردين البلدي 80

أما بالنسبة لأسعار الفراخ البيضاء وسعر البيع للمستهلك بلغ 77 جنيها للكيلو الواحد.