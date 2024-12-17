اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:48 م
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أسعار الخضروات فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:42 م
أسعار الخضروات فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر خضروات -أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضروات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

وجاءت أسعار الخضروات بالأسواق كالآتى:

الطماطم  8 جنيهات
البصل الأحمر 20 جنيها
الباذنجان  10 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات
الثوم الأبيض 60 جنيها
البطاطس 15 جنيها
الخيار 25 جنيها
البامية 40 جنيها
الكزبرة والشبت 5 جنيهات
كابوتشا 10جنيهات
الجزر 15 جنيها
الكوسة 20 جنيها
الفلفل الحار والبارد 20 جنيها
البنجر 15 جنيها

تعتبر محافظة البحيرة من أكبر المحافظات  الزراعية خاصةالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح  وكذلك البطاطس والخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة  وأهمها " البطاطس والفاصوليا والخرشوف والفراولة والبرتقال والبصل".







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