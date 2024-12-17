أسعار الخضروات فى أسواق البحيرة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر

البحيرة -ناصر جودة

ينشر "اليوم السابع" قائمة الأسعار الخاصة بالخضروات المختلفة بأسواق محافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر.

وجاءت أسعار الخضروات بالأسواق كالآتى:

الطماطم 8 جنيهات

البصل الأحمر 20 جنيها

الباذنجان 10 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ8 جنيهات

الثوم الأبيض 60 جنيها

البطاطس 15 جنيها

الخيار 25 جنيها

البامية 40 جنيها

الكزبرة والشبت 5 جنيهات

كابوتشا 10جنيهات

الجزر 15 جنيها

الكوسة 20 جنيها

الفلفل الحار والبارد 20 جنيها

البنجر 15 جنيها

تعتبر محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية خاصةالمحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح وكذلك البطاطس والخرشوف والفراولة، والبلح.

ويتم تصدير العديد من المحاصيل المنتجة بمحافظة البحيرة وأهمها " البطاطس والفاصوليا والخرشوف والفراولة والبرتقال والبصل".