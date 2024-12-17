أسعار الخضراوات والفواكه والدواجن بالمنوفية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة والأسماك فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض بـ115 جنيها وكيلو الرومى البلدى 120جنيها، وكيلو الأرانب بـ120جنيها وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 78الى 79جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ135جنيها، وجوز السمان بـ120 جنيها، وكيلو الوز بـ130 جنيها، والبانيه بـ180جنيها.



وبلغ سعر الطماطم 7جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس من7 إلى 10 جنيهات، والبصل من 20 إلى 25 جنيها، والجزر بدون عروش من 18 إلى 20 جنيها، والخيار بين 18 إلى 20 جنيها.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي من 10 إلى 12 جنيه، والباذنجان الرومي من 10 إلى 15جنيه والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيه ، الكوسه من 10 إلى 13جنيه .

وبلغت سعر كرتونة البيض من 150 جنيه الابيض ، 153 البيض الاحمر ، وكرتونة البيض البلدى 175 جنيه.

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 60إلى 75جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 12 إلى 15 جنيه، واليوسفى من 15الى 20جنيه ،الجوافة من 15الى 20جنيه ،المانجو الكيت من 35الى 40 جنيه