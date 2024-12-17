اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 02:17 م
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أسعار الأسماك بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 01:22 م
أسعار الأسماك بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 جمبرى عقر
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشنوية ابرزها أسماك الدنيس و السبيط والجمبرى و الكابوريا .


وجاءت قائمة الأسعار اليوم  كالتالى :

* بساريا 40 جنيها

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي  لحم  250 جنيها

* سمك قاروص 220 جنيها

* سمك مرمار 170 جنيها


* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز 180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حى 200 جنيه

* سمك موسى 250 جنيها

* دنيس بحر 220 / 280 جنيها

* شراغيش سنارة 150 جنيها

* بربون أحمر فراولة 280 جنيها

* سمك فراخ 170 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مازلى 160 جنيها

* سمك مرجان كبير  160 /170 جنيها

* سمك ميرا 160 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي  بحر  500/400 جنيه

* كابوريا مبطرخه 200 جنيه

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى  البرلس 85//90 جنيها

* سمك بورى 170 / 190 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 400 جنيه

* جمبري بلدى 300/ 400  جنيه


* جمبرى مقشر بلدى من130 إلى 180 جنيها

* جمبرى عقر للملوخية و الكفتة بـ 100 جنيه

* كاليمارى قراطيس 200 جنيه

* سمك مغازل 110 جنيهات


* سمك بطاطا 120 جنيها

 

جمبرى عقر
جمبرى عقر

 

دنيس 2
دنيس 2

 

سمك فراخ
سمك فراخ

 

كابوريا
كابوريا

 

مرجان
مرجان






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