أسعار الأسماك بالإسكندرية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت أسواق السمك بالإسكندرية نشاط ملحوظ مع عرض أنواع مختلفة من الأسماك الشنوية ابرزها أسماك الدنيس و السبيط والجمبرى و الكابوريا .



وجاءت قائمة الأسعار اليوم كالتالى :

* بساريا 40 جنيها

* سردين بلدي المكس كبير 120 جنيها

* تونة بلدي لحم 250 جنيها

* سمك قاروص 220 جنيها

* سمك مرمار 170 جنيها



* جمبري مقشر بلدي الربع رصاصى 130 جنيها، والقزاز 180 جنيها

* مكرونة حارد بلدي كبيرة 160 جنيها

* لوت بحر كبير حى 200 جنيه

* سمك موسى 250 جنيها

* دنيس بحر 220 / 280 جنيها

* شراغيش سنارة 150 جنيها

* بربون أحمر فراولة 280 جنيها

* سمك فراخ 170 جنيها

* سمك دراك 170 جنيها

* سمك مازلى 160 جنيها

* سمك مرجان كبير 160 /170 جنيها

* سمك ميرا 160 جنيها

* جندوفلي 90 جنيها

* جمبري بلدي بحر 500/400 جنيه

* كابوريا مبطرخه 200 جنيه

* سبيط حبار 330 جنيها

* بلطى البرلس 85//90 جنيها

* سمك بورى 170 / 190 جنيها

*بوري مبطرخ 150/160/170/180

*جمبري مستورد ممتاز وسط 350 جنيها

* جمبري مستورد ممتاز كبير 400 جنيه

* جمبري بلدى 300/ 400 جنيه



* جمبرى مقشر بلدى من130 إلى 180 جنيها

* جمبرى عقر للملوخية و الكفتة بـ 100 جنيه

* كاليمارى قراطيس 200 جنيه

* سمك مغازل 110 جنيهات



* سمك بطاطا 120 جنيها



جمبرى عقر



دنيس 2



سمك فراخ



كابوريا