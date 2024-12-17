أخبار 24 ساعة.. تخصيص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية للحج هذا العام

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التضامن تخصص 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية للحج هذا العام

وزير العمل: القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل

إغلاق باب التقديم على وظائف بالسعودية بمرتبات تصل إلى 15 ألف ريال غدا

وزارة التموين تتبنى استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات فى التجارة الداخلية

وزارة الصحة: وصول أول شحنة من عقار ترايكافتا لدعم الجهود الوطنية في علاج الأمراض النادرة

وزيرة التضامن تفتتح فعاليات مؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

وزارة التموين تعلن استعداداتها لموسم قصب السكر المقبل 2025

وزير الزراعة يتفقد مركز الأقصر التنسيقي بعد الانتهاء من أعمال تجهيزه بالكامل

وزارة الصحة تكشف: 40% من البالغين في مصر يعانون السمنة

وزير الأوقاف بختام الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء: تحقيق الأمن أفضل ما نقدمه للعالم