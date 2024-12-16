وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد لقاءً دوريا بمديري المدارس ضمن مبادرة "1000 قائد"

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لقاءً دوريًا بمديري المدارس ضمن المبادرة الرئاسية 1000 قائد، للاستماع لما لديهم من موضوعات ونقل الخبرات وصقل مهاراتهم القيادية.

وأضاف جوده، أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة بداية التغيير المنشود في الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه في المكانة التي تستحقها الدولة المصرية وأن القيادة السياسية " الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "، يولى اهتماما كبيراً بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة في الاهتمام بقضية التعليم والبحث العلمي لتنال مصر المكانة التي تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.

وأكد وكيل الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم لهم والعمل على تذليل كافة العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية وتعزيز أنماط التفكير والمهارات العلمية والمهنية المختلفة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القائد يمتلك التأثير في الآخرين وله القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردي بهم وخلق طاقة ايجابية بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية لافتاً إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة والتواصل بين الطالب والمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق عناصر نجاح منظومة التعليم بكفر الشيخ.