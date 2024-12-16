وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بإدارة أبو كبير

الشرقية - حمدى عبد العظيم

في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لانتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة أبو كبير التعليمية، تفقد وتابع محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انضباط سير العملية بمدرسة هربيط المشتركة بإدارة أبوكبير التعليمية بحضور عبد المعطي سالم مدير عام إدارة أبو كبير التعليمية وتفقد فصول مدرسة هربيط واطمأن على انتظام الدراسة وانتظام العمل داخل المدرسة وناقش واختبر الطالبات فيما تم دراسته من المناهج الدراسية ووجه وكيل أول الوزارة تعليمات لوضع برامج علاجية للطلاب والطالبات المتأخرين دراسيا ومتابعة قياس مستوى الطلاب والطالبات وعمل مراجعات نهائية للمناهج الدراسية والاستعداد لاختبارات نصف العام الدراسى.

وأكد وكيل أول الوزارة، تنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بالاهتمام برعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية، وشدد على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطلاب للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي كذلك العاملين بالمدرسة.

في ختام زيارته وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم في خدمة العملية التعليمية وارتفاع نسبة الحضور.