وكيل تضامن الدقهلية تتابع برنامجا تدريبيا لبناء قدرات ميسرات حضانات الأطفال

الدقهلية - سارة الباز

تابعت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية البرنامج التدريبى الذي استهدف 50 ميسرة من حضانات الأطفال بمركز منية النصر بالتعاون مع جمعية تدريب العاملين في مجال الأسرة والطفولة.

وأوضحت أن البرنامج قد تضمن استراتيجيات تطور الطفل بشكل صحي ونفسي سليم، وبما يعزز السلوكيات الإيجابية بطريقة محبة وداعمة وطرق التربية الإيجابية وآليات بناء العلاقات الفاعلة مع الأطفال؛ لتحفيز النمو الإيجابي، وتعزيز السلوكيات الجيدة من خلال التواصل الفعال.

شارك في تنفيذ البرنامج التدريبى محمد عز الدين عمر، وكيل مديرية الطب البيطري، وحاضر بالندوة نادية دياب، مدير إدارة الأسرة والطفولة، والدكتور صلاح لطفي.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالطفولة المبكرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.



