وفد الأكاديمية الصينية للعلوم فى زيارة للمركز القومى للبحوث.. صور

محمد صبحى

استقبل الدكتور ممدوح معوض - رئيس المركز القومى للبحوث - اليوم الإثنين، ليو جيان بينج، نائب المدير العام لإدارة العلوم والتعليم والثقافة، وزارة المالية، جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال البحث العلمى والتكنولوجيا.

ويأتى ذلك فى إطار سياسة المركز القومى للبحوث لدعم العلاقات العلمية الدولية بين المركز والمراكز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج.

حضر اللقاء من الجانب المصرى الدكتور محمود حزين- القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، والدكتورة هبة عبد العزيز – باحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية والدكتور محمد عبد المطلب – باحث بمعهد البحوث الزراعية والبيولوجية.

وعرض الدكتور معوض، فيلما وثائقيا عن المركز ونشأته وتاريخه. بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنا 14 معهداً بحثياً يشمل 109 قسماً و6 مراكز تميز. بالإضافة إلى دوره الفعال فى خدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة طبقاً لرؤية مصر 2030 والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDs17).

جدير بالذكر أن الوفد قام بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية بالمركز.

وأعرب بينج، عن امتنانه بزيارة المركز مؤكداً على عمق أواصر التعاون العلمى والأكاديمى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين مشيداً بنتائج اللقاء والمناقشات المثمرة وما شاهده من تطور فى كافة مجالات البحث والتطوير بما يسهم فى دفع عجلة التنمية، وتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بين الطرفين فى عدة مجالات ورغبته فى دفع هذا التعاون إلى الأمام من خلال الاستثمار فى تنمية القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وقد تبادل الطرفان إهداء الدروع.



جانب من لقاء الوفد