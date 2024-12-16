وزير خارجية تركيا: نحترم سيادة الدول ونرفض التدخل فى شئونها الداخلية

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أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده تحترم سيادة الدول وترفض التدخل في الشئون الداخلية وسياسات الدول المجاورة ، معربا عن أمله أن تجتمع دول المنطقة وتتعاون فيما بينها بناء على الاحترام المتبادل لسيادة كل دولة وحدودها والحفاظ على المصالح المشتركة حتى لا نفتح المجال لتدخل القوى العظمى الخارجية والذي يؤدي دائما إلى صراعات دموية طويلة المدى لسنوات طويلة.

وقال فيدان، في مقابلة خاصة مع قناة " العربية " الإخبارية اليوم الاثنين، إن بلاده بذلت جهودا لوقف إطلاق النار في سوريا والتوصل الى حل للأزمة عبر الحوار، قائلا: "إن بلاده أجرت مشاورات مع دول الجوار والحكومة الجديدة في دمشق .

وأضاف أنه تم التوصل لتوافق مع جميع الأطراف على منع المنظمات الإرهابية من استغلال الوضع الراهن في دمشق، وحسن معاملة الأقليات من أكراد ومسيحيين وتركمان في سوريا، مشيرا إلي أنه تم التوافق ايضا على تشكيل حكومة تضم جميع طوائف الشعب السوري دون تمييز، ومنع وجود أي تهديدات من دول الجوار .

وأوضح وزير الخارجية التركي أنه يتعين على النظام الحاكم في سوريا الان اثبات احقيته بتوليه السلطة وقيادة البلاد بما يحقق طموحات الشعب والمساواة بين جميع طوائفه بعدم التواطؤ مع الإرهاب وكيفية تعامله مع حقوق المرأة والإنسان، مشددا على ضرورة أن تضع جميع الدول مصلحة الشعب السوري في المقام الأول .