اليوم السابع
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وزير الخارجية يجتمع مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 10:10 م
وزير الخارجية يجتمع مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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عُقد اجتماع افتراضي بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة "توم فليتشر" الاثنين، للتباحث حول سبل تعزيز التنسيق المشترك فى الملفات الإنسانية والإغاثية فى ظل تعدد الازمات الاقليمية.

قدم الوزير عبد العاطى التهنئة للمسئول الأممي على توليه منصبه الجديد، وأكد الوزير عبد العاطى على مواصلة دعم مصر لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية لتعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات في الشرق الأوسط، منوهاً إلى استمرار مصر فى الاضطلاع بدورها الإنساني بالمنطقة لاسيما مع استضافتها المكتب  الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أطلع الوزير عبد العاطى المسئول الأممى على جهود مصر فى دعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان ولبنان، مستعرضاً نتائج مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذى عقد في القاهرة يوم ٢ ديسمبر. وأشاد بنجاح المؤتمر في حشد تعهدات مالية جديدة للمنظمات الأممية العاملة في القطاع، مؤكداً على أهمية متابعة وتنفيذ التعهدات المالية التي تم الإعلان عنها لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.







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