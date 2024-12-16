نقيب المعلمين ينعي معلمة لقيت مصرعها مع أسرتها فى حريق شقة بالمنيل

كتبت آية دعبس

نعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، المعلمة نهير السباعى التى توفيت مع أسرتها فى حريق شقتهم بالمنيل بمحافظة القاهرة، داعيا المولى عز وجل أن يدخلهم فسيح جناته، وكانت الفقيدة تعمل أخصائية اجتماعية بمدرسة القاهرة الثانوية الصناعية للبنات بالمنيل.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدكتور خالد عبده رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيل ومصر القديمة، بمساندة ابن المعلمة وهو الناجى الوحيد من الحريق، وهو طالب بالصف الثانى الثانوى، فى مصابه الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباته وتوفير الرعاية المطلوبة له، موجهاً بسرعة صرف مستحقات المعلمة الفقيدة وتسليمها لأسرتها فى أسرع وقت.

وأوضح الدكتور خالد عبده رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيل ومصر القديمة، بأنه توجه مع أعضاء النقابة الفرعية فورا للمستشفى لمتابعة إنهاء إجراءات وتصاريح الدفن، خاصة أن الأسرة توفيت بالكامل، عدا الابن وهو طالب بالصف الثانى الثانوى، الذى تمكن من الخروج أثناء الحريق بالشقة السكنية، لإحضار طفاية حرائق، إلا أن الأمور خرجت عن السيطرة وتوفيت المعلمة وأسرتها.

وأوضح أن صلاة الجنازة سوف تقام غدا بعد الظهر فى المنيل، بحضور جميع أعضاء النقابة الفرعية لتلقى العزاء فى المعلمة الفقيدة وأسرتها.

وأكد رئيس النقابة الفرعية بالمنيل ومصر القديمة، أن النقابة سوف تتولى كل أمور ابن المعلمة الطالب بالصف الثانى الثانوى، ورعايته بالشكل اللائق تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.