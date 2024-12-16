ندوة حول "خطورة المخدرات "بزراعة كفر الشيخ بالتعاون مع صندوق علاج الإدمان

كفر الشيخ- محمد سليمان

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، ندوة بعنوان " خطورة المخدرات ودور الشباب في المواجهة " والتي أقيمت بكلية الزراعة بالجامعة، لتوعية الطلاب بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات،

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية، وبرعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتأتي هذه الندوة تفعيلاً للبروتوكول الموقع بين جامعة كفر الشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وتنفيذ خطة قطاع شئون البيئة للعام الجامعي 2024 /2025م، بحضور الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد بلال عبد المطلب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور "يحيي زكريا يس عيد، عميد الكلية والدكتور" سلام العربي "مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بكفر الشيخ، والدكتور ثروت المرشدي، مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمشروعات البيئة.

وأكد الدكتور "عبد الرازق دسوقي "رئيس جامعة كفر الشيخ أن الهدف من عقد هذه الندوات هو توعية طلبة الجامعة بمخاطر الإدمان والمخدرات وانواعها وطرق المواجهة والعلاج وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان، والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان.

وأكدت الدكتور "أماني شاكر "أن إدارة الجامعة تحرص على عقد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المخدرات بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة حولها فى إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أشادت بالتعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتنفيذ العديد من برامج التوعية للشباب منها، تنفيذ سلسلة من الندوات التثقيفية تغطي جميع كليات الجامعة، وحملات توعية يومية بالحرم الجامعي، تستهدف الطلاب داخل الحرم الجامعي، لتوعية الطلاب بأخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة النفسية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات.

بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات العلمية المتخصصة داخل الكليات لتأهيل القيادات الشابة بها لدمجهم في برامج التوعية داخل الجامعة وبناء كوادر شابة داخل الكليات للوصول إلى عمل توعوي مستمر داخل الجامعة وخارجها، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية المختلفة داخل الحرم الجامعي، لتقديم خدمات التوعية والتوجيه والدعم للشباب في مجال مواجهة المخدرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج السري والمجاني لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن 16023 في 30 مركز علاجي في جميع أنحاء الجمهوري.

كما تناولت الندوة تعريف المواد المؤثرة على الصحة النفسية وضرر المخدرات على المجتمع، ودور الشباب والدولة المصرية في مواجهة مشكلة المخدرات وكيفية التعامل مع مريض الإدمان "المخدرات "وتأثيرها على تقدم المجتمعات وبناء الدول.

ويحرص صندوق مكافحة الإدمان بقيادة د. عمرو عثمان مدير الصندوق والدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية على استثمار طاقة الشباب داخل الجامعة لنشر ثقافة مواجهة مشكلة الإدمان داخل مجتمعاتهم للوصول إلى عمل توعوي مستدام.