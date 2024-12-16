نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة التعليم يشهدان ختام فعاليات مبادرة "بداية"

سوهاج عمرو خلف

شهد الدكتور محمد الهادي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، حفل ختام فعاليات مدارس إدارة سوهاج التعليمية المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدرسة الدكتور النبوي المهندس الإعدادية بنين بسوهاج.

حضر الحفل ماهر عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن أبو سداح، مدير عام إدارة سوهاج التعليمية، وقيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة سوهاج التعليمية، بالإضافة إلى عادل بكار، مدير إدارة المدرسة.

وتفقد الحضور معارض الأعمال الفنية واليدوية ومنتجات التوجيهات الفنية للمواد الدراسية والأنشطة المختلفة المشاركة في الفعاليات خلال الفترة الماضية بمختلف مدارس الإدارة.

كما شهدوا عددًا من الفقرات الغنائية والعروض المسرحية التي قدمها طلاب وطالبات مدارس إدارة سوهاج التعليمية.

