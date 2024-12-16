نائب محافظ الوادى الجديد تلتقى اللجنة المشتركة لمراجعة موقف التقنين بالمحافظة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعضاء اللجنة الخاصة بمراجعة ملف التقنين والمُوفَدة من وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات الحكومية والجهاز المركزي للمحاسبات؛ لمراجعة موقف التقنين بالمحافظة طبقًا لخطة وزارة التنمية المحلية، بحضور محمود عبد الغفار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، و ثروت محمد و نيفين جرجس ممثلي هيئة الخدمات الحكومية، و محمد فوزي مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة.

واطلعت نائب المحافظ على أعمال اللجنة وتقرير الجولة الميدانية لمركز الخارجة، وشهد الاجتماع مناقشة المتحصلات والمتأخرات، وبحث العقبات والمعوقات التي تواجه ملف التقنين بالمحافظة لتذليلها وتيسيرها، وأوضحت نائب المحافظ أن اللجنة تستكمل أعمالها على مدار اليوم والغد بزيارة باقي مراكز المحافظة؛ للانتهاء من مراجعة كافّة ملفات التقنين وموقف السداد والأراضي المستردة.



