نائب محافظ أسوان يشهد الاحتفال السنوى لتكريم المعلم المثالى.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهد المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، اليوم، الاثنين، فعاليات الاحتفال السنوى لتكريم المعلمات والمعلمين المثاليين على مستوى المحافظة.

وتضمنت الفاعليات، تبادل نائب المحافظ والسكرتير العام ونقباء المعلمين والزراعيين، الدروع التذكارية، وإجراء قرعة علنية لاختيار عدد من رحلات العمرة المقدمة من نقابة المعلمين وتوزيعها على المعلمين المثاليين والأمهات المثاليات وأيضاً حافظات القرآن الكريم.

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن تكريم المعلمين هو تقدير مستحق لدورهم الريادي في بناء الإنسان وتشكيل وعي الطلاب باعتبارهم صناع الأمل وأساس التنمية في المجتمع، مشيراً إلى تقدير المحافظة واعتزازها بكافة الكيانات النقابية والمجتمعية والتى تقف صفاً واحداً مع الجهاز التنفيذى لتحقيق كافة مطالب واحتياجات المواطنين.

وأوضح نائب المحافظ، أن ذلك يتواكب مع الدور الرائد لنقابة الزراعيين فى سعيها المتواصل لإحداث طفرة فى التنمية الزراعية والحيوانية، فضلاً عن التعاون البناء مع وزارة الزراعة لتنظيم سلسلة من القوافل البيطرية التى تهدف إلى توفير كافة أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم، وقد

حضر الفاعليات، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، ونقيب معلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب خلف الزناتى، وأيضاً الدكتور السيد على خليفة النقيب العام للزراعيين ورئيس إتحاد الزراعيين الأفارقة، بالإضافة إلى ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس حازم عبد المنعم، رئيس فرع نقابة المهن الزراعية، فضلاً عن عدد من القيادات التعليمية والنقابية والجامعية والدينية.



تكريم المعلمات



تكريم المعلمين المثاليين



جانب من التكريم