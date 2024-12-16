معبد مونتو في المدامود بالأقصر ينتظر دخول خطة التطوير وبدء زيارات السائحين

الأقصر – أحمد مرعى

في أقصى شمال مدينة الأقصر وعلى بعد يزيد عن 5 كيلو متر عن مدينة الأقصر، يعانى أحد المواقع الأثرية على مدار السنوات الماضية من عدم الاهتمام والدعم كباقي المعالم الأثرية حول الأقصر، وهو معبد مونتو في منطقة المدامود التابعة لمدينة الزينية شمال المحافظة، حيث إنه لايزال يحتاج للدعم الكبير لدخول عصر التطوير كباقى معابد الأقصر المتناثرة فى أطراف المدن البعيدة عن قلب مدينة الأقصر، وكذلك يحتاج لأن يكون على الخريطة السياحية للزائرين من مختلف العالم.

ومؤخراً لاحت بارقة أمل لدخول هذا المعبد خطط التطوير، وذلك عبر جولة من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لبحث سبل تطوير المعبد والمنطقة المحيطة به، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبد الغفار وجدى مدير عام الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني، وعدد من مرممي الآثار، وذلك فى ضوء الجهود المبذولة للحفاظ على المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر وتطويرها.

وخلال جولة محافظ الأقصر الأسبوع الماضي داخل معبد مونتو في منطقة مدامود العجوز بمدينة الزينية، واستمع إلى أهم المعوقات أمام تطوير المعبد والتى تتمثل فى المياه الجوفية، كما استمع إلى مشاكل المواطنين التى تتمثل فى عدم وصول خدمات الصرف الصحى للمنطقة، وأكد على أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحي لمدامود العجوز، معلناً أنه سيتم التشغيل الفعلي لخدمة الصرف الصحي بمدامود العجوز نهاية مايو المقبل، الأمر الذي سيخدم أهالى المنطقة وكذلك يساهم فى تنفيذ أعمال تطوير معبد "مونتو" والمنطقة المحيطة به.

وعن تاريخ وقصة معبد مونتو فى المدامود شمال المحافظة، الذى يبتعد عن مدينة الأقصر حوالى 5 كيلومترات، يقول الطيب غريب الخبير الأقصرى، إنه يعد معبد الملك مونتو بمنطقة المدامود واحد من معبدين بالمحافظة يحملان نفس الاسم مخصصان لعبادة إله الحرب الملك مونتو، حيث تم كشف ذلك المعبد الفريد من نوعه خلال حفائر عالم الآثار الفرنسي فرناند بيسون دى لا روك فى 1925 واستمر العمل فى اكتشاف كافة تفاصيل المعبد عدة سنوات.



الحشائش على جانبي الطريق ومدخل معبد المدامود



المحافظ كلف بحل أزمة المياه الجوفية داخل المعبد



المعبد تحفة فنية مميزة تستحق الدعم وتعاقب على بنائه عدد من الملوك



المعبد مرت عليه عصور الفراعنة والبطالمة والرومان واكتشفه العالم الفرنسي فرناند بيسون



المعبد مرت عليه عصور الفراعنة والبطالمة والرومان



بقايا معبد مونتو فى منطقة المدامود



جانب من القطع الأثرية داخل معبد مونتو بالطود



جانب من منطقة معبد مونتو بالمدامود



جولة المحافظ فى منطقة معبد مونتو بالمدامود



متابعة توسعة الطريق البديل لمعبد الإله مونتو بالمدامود



معبد مونتو فى المدامود