مستشار ترامب: رصد مسيرات بسماء أمريكا يُظهر ثغرات فى أمننا الجوى

وكالات

اعتبر مايك والتس مستشار الأمن القومى فى الإدارة الأمريكية المنتخبة بقيادة دونالد ترامب، أن رصد سلسلة من الطائرات المسيرة فى ولاية نيوجيرسى وولايات أخرى سلطت الضوء على ثغرات فى أمن المجال الجوى للولايات المتحدة ينبغى معالجتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وقللت إدارة الرئيس جو بايدن من المخاوف بشأن مشاهدة عدد من الطائرات المسيرة، قائلة إنه لا يوجد دليل على أى تهديد للأمن القومى.



لكن مشرعين أمريكيين، بينهم بعض زملاء بايدن الديمقراطيين، عبروا عن إحباطهم مما وصفوها بعدم شفافية الحكومة وعدم التصدى للمخاوف العامة.



وقال والتس فى تصريح لشبكة "سى بى إس نيوز"، إن ما تشير إليه قضية الطائرات المسيرة "هو نوع من الفجوات فى وكالاتنا.. فجوات بين وزارة الأمن الداخلي، ووكالات إنفاذ القانون المحلية، ووزارة الدفاع".



وأضاف والتس فى إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخى الإسرائيلى "تحدث الرئيس ترامب عن قبة حديدية لأمريكا. يجب أن يشمل ذلك الطائرات المسيرة أيضا، وليس فقط أسلحة مثل الصواريخ الأسرع من الصوت".



وبدأت مشاهدة طائرات مسيرة فى نيوجيرسى فى منتصف نوفمبرالماضى، لكنها انتشرت فى الأيام القليلة الماضية لتشمل ماريلاند وماساتشوستس وولايات أميركية أخرى، وقد استحوذت هذه المشاهدات على اهتمام وسائل الإعلام ودفعت إلى إنشاء صفحة على موقع فيسبوك تضم ما يقرب من 70 ألف عضو.



ودافع وزير الأمن الداخلى أليخاندرو مايوركاس عن رد الولايات المتحدة، على مثل هذا التهديد المحتمل، قائلا إن وزارته نشرت أفرادا وتكنولوجيا لمواجهتها.



وقال مايوركاس "إذا كان هناك أى سبب للقلق، وإذا حددنا أى تورط أجنبى أو نشاط إجرامي، فسوف نتواصل مع الجمهور. لكن فى الوقت الحالي، لا علم لنا بشيء من هذا القبيل".



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) رفضت سابقا ادعاء أحد أعضاء الكونغرس بأن "سفينة" إيرانية تقف وراء طائرات مسيرة كبيرة تم رصدها فوق نيوجيرسى فى الأسابيع الأخيرة.



ولم يتمكن أحد حتى الآن من تحديد هوية الأجسام الطائرة بشكل صحيح. ويقول مسؤولو البيت الأبيض إنها لا تنتمى إلى الجيش الأمريكى ويعتقدون أنها فى الغالب "طائرات مأهولة.. يتم تشغيلها بشكل قانوني". لا يُشتبه فى وجود تورط أجنبى أو تهديد واضح للسلامة العامة أو الأمن القومي، كما تقول وزارة الدفاع الأمريكية.