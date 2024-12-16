محافظ كفر الشيخ يوجه بتأهيل وتسوية وتمهيد ورفع كفاءة جميع طرق مدينة مسير

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدر اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تعليمات فورية برفع كفاءة وتسوية وتمهيد جميع طرق مدينة مسير، في إطار خطة المحافظة لتأهيل وتطوير الطرق بكافة مدن ومراكز المحافظة، وضمن جهود تحسين شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين، خلال زيارته الميداني، ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يقوم بها محافظ كفر الشيخ للمراكز والمدن لمتابعة سير العمل وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تسوية وتمهيد الطرق مستمرة بالقرى والمراكز، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية والتدخل السريع بالوحدات المحلية، وذلك ضمن خطة متكاملة لتطوير وتأهيل الطرق وتحسين الخدمات في كافة القطاعات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المتعلقة بالبنية التحتية بشكل مستمر لضمان تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشددًا بالالتزام بمواعيد العمل، وتقديم خدمات فعالة للمواطنين، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات.