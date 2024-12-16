محافظ كفر الشيخ يتفقد قوافل المبادرة الرئاسية «بداية» بمدينة مسير.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد ‏اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، قوافل مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بمدينة مسير، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للأهالي في مكان إقامتهم، بهدف تطوير المجتمع المصري، وتحسين مستوى المعيشة للأهالي، وذلك بحضور محمد صلاح، رئيس مدينة مسير، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور فتحي عبدالعال، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، سير العمل في القوافل الطبية بالعيادات والتخصصات المتنوعة، فضلاً عن تفقد سيارة المركز التكنولوجي المتنقل التي تقدم خدمات المحليات للمواطنين، والعيادة المتنقلة للخدمات الطبية وتنظيم الأسرة، وقافلة العيادة البيطرية المتنقلة التي قامت بتقديم خدماتها البيطرية لـ75 حالة متنوعة، حيث شملت الكشف والعلاج بالإضافة إلى تنفيذ 3 ندوات إرشادية، كما تفقد القافلة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التي تنظم حملات توعوية للأهالي، وقافلة منتجات "تحيا مصر" التي تقدم لحومًا وأسماكًا ودواجن وخضروات مجمدة وسلع تموينية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، أن هذه القوافل تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتنموية للأهالي في أماكن إقامتهم، وتعتبر جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم اللازم للأهالي.

أكَّد محافظ كفر الشيخ، أن المبادرات الرئاسية تقدم خدمات متميزة تلبى احتياجات أهالينا بكفر الشيخ في ظل حرص الدولة على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية بما يتماشى مع توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الهدف من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، رفع العبء عن كاهل الأهالي وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وإحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

التقى محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي مدينة مسير خلال تفقده قوافل المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مكلفًا بالحلول الفورية لها والتواصل معهم ميدانيًا.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الأنشطة والخدمات وتجوب كل قرى ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركز ومدينة، تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفر الشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة خدمات مصر، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وقوافل الطب البيطري، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، وصندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة، لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا على مستوى محافظة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



محافظ كفر الشيخ يستمع للمواطنين



محافظ كفر الشيخ يستمع لمواطنة



محافظ كفر الشيخ يتابع توفير السلع الغذائية



قافلة بيطرية بمبادرة بداية



محافظ كفر الشيخ يتابع أسعار السلع



توفير اسطوانات الغاز ب 150 جنيه في المبادرة