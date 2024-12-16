اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:56 م
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محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعداد لافتتاح السوق الحضرى المطور بحى غرب

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:08 م
محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعداد لافتتاح السوق الحضرى المطور بحى غرب السوق الحضري بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات النهائية لافتتاح السوق الحضري المطور للخضروات والفاكهة لمواجهة العشوائية بحي غرب كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الأسواق، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، أن السوق المطور يتضمن العديد من الأنشطة منها، الخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والأسماك واللحوم، والملابس والأحذية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، وذلك بحي غرب بمدينة كفر الشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتاً إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

الاستعدادات لافتتاح السوق الحضري
الاستعدادات لافتتاح السوق الحضري

 

تجهيزات لافتتاح السوق الحضري
تجهيزات لافتتاح السوق الحضري

 







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