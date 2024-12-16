محافظ دمياط يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بمنطقة السنانية

دمياط معتز الشربينى

إفتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، سوق اليوم الواحد ، الذى يُقام بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية وحزب مستقبل وطن، بمنطقة السنانية، وذلك بحضور المحاسب على كيوان أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى " أمين مساعد " والنائب أحمد البلشى أعضاء مجلس الشيوخ و الدكتور محمد العرابى أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، و ياسر أبو هندية الأمين المساعد، محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتفقد " المحافظ " المعرض الذى يُقام على مساحة 1200 متر بمشاركة 14 عارض ويتضمن كافة السلع الغذائية واللحوم والمجمدات ومنتجات الألبان و الخضروات والفاكهة ، بتخفيضات تتراوح من 20إلى 30% ، ويستمر على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً " الاثنين والثلاثاء والأربعاء " من كل أسبوع ، هذا وقد تواصل " محافظ دمياط " مع التجار والعارضين واطمأن على توافر السلع والاعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم.

فيما وقد أوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن هناك شراكة قوية ومهمة بين المحافظة ومديرية التموين وحزب مستقبل وطن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية للمواطنين ، للتخفيف عن كاهلهم.

وأكد " المحافظ " حرص المحافظة على مد جسور التواصل والتعاون مع الجهات المختلفة لدعم هذا الملف، مؤكدًا أنه تم افتتاح سوق اليوم الواحد بوسط مدينة دمياط الأسبوع الماضى ، ليتم افتتاح سوق السنانية هذا الأسبوع بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا بكل سوق تلبية لمطالب المواطنين والتجار، حيث وجه الشكر إلى مديرية التموين وحزب مستقبل وطن على هذا التعاون المثمر.

وفى ختام الافتتاح، تسلم " المحافظ " درع حزب مستقبل وطن قدمه المحاسب على كيوان تقديرًا لجهود سيادته لدعم تلك المبادرات.



سوق اليوم الواحد 1



معروضات سوق اليوم الواحد



سوق اليوم الواحد 2



تكريم المحافظ



