محافظ المنيا يهنئ الفائزين بحج القرعة ويسألهم الدعاء ان يحفظ مصر

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا ، التهنئة للفائزين من أهالى المحافظة بالحج لعام 1446-2025 من خلال القرعة الإلكترونية التى أجريت اليوم الاثنين لاختيار حجاج الجمعيات الاهلية، وأسفرت عن فوز 407 حجاج من محافظة المنيا مشيداً بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم وإعداد المنظومة الإلكترونية دون تدخل بشرى فى اى خطوة من الخطوات الخاصة بالتقديم وعملية القرعة، متمنيًا لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام أن يوفقهم الله فى السنوات المقبلة.



وطالب المحافظ الفائزين بالحج هذا العام بالدعاء لمصر خلال أدائهم مناسك الحج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة سالمة إلى أرض وطنهم الغالى مصر.

وناشد المحافظ الفائزين في القرعة ، أن يحسنوا الاستعداد من الآن إلى الحج هذا العام ، وأن يلتزموا بكافة التعليمات الصحية والادارية دون أى تجاوزات، وأن يكونوا واجهة مشرفة لاسم مصر واسم المحافظة.

ومن جانبه، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا ان الفائزين هذا العام فى قرعة الجمعيات الأهلية بلغ عددهم 182 فى المستوى الثانى و 225 حاجاً فى المستوى الثالث بإجمالى 407 ، إلى جانب 49 حاجاً في قائمة الاحتياطى بالمستوى الثاني و69 احتياطيا فى المستوى الثالث.