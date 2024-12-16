محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل سوق اليوم الواحد الذى تم افتتاحة اليوم بحى جنوب المنيا، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك ضمن مبادرة " بداية " بمنطقة أبو هلال السلخانة، حي جنوب مدينة المنيا

وافتتح اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا المعرض بحضور قيادات التموين والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، وتفقد المحافظ السواق، واستمع المحافظ للعارضين وتعرف على الأسعار داخل المعرض، حيث يتم بيع اللحم البلدى ب300جنيه، والبطاطس من 5إلى 8جنيهات، واليوسفى والبرتقال من 12الى 15جنيه.

واكد المحافظ على هامش افتتاح المعرض، أن المحافظة تعمل بكل جهد لتنفيذ معارض سوق اليوم الواحد وتخفيض الأسعار للمواطنين خلال الايام القادمة بالتنسيق مع مديرية التموين، وقد اعرب المواطنون عن سعادتهم بالسوق وظهر ذلك فى الإقبال الكبير على السوق فى الإفتتاح.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيها الرئيس الجمهورية ومبادرة بداية لبناء الانسان.

