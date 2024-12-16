محافظة البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الاقتصاد الأخضر والإدارة الحديثة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، تنظيم دورة تدريبية عن الاقتصاد الأخضر، والإدارة الحديثة ودورهما في التنمية المستدامة، والتي تنظمها إدارة التدريب بديوان عام المحافظة لمدة 5 أيام.

وحضر الدورة التدريبية عدد كبير من موظفي الديوان العام والمديريات الخدمية، يقدم المادة العلمية إبتسام أحمد يسري مدير إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بمديرية شئون البيئة، وشهاب الدين أحمد مفتش بيئي بديوان عام المحافظة.

ومن جانبها أكدت رشا خميس مدير إدارة التدريب، أن هذة الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية للمحافظة ، لتطوير العاملين ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أهمية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في تحقيق التنمية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأكدت إبتسام أحمد يسري في بداية الدورة، أن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الذي يسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

ويركز على الاستثمار في الموارد الطبيعية والخدمات البيئية، وتطوير ممارسات الإنتاج والاستهلاك المستدامة، مؤكدة أن الاقتصاد الأخضر يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، حيث يهدف كلاهما الي تحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة مستدامة، ويعتمد الاقتصاد الأخضر على التنمية المستدامة في تحقيق أهدافه، حيث أن التنمية المستدامة توفر الإطار العام لتطبيق الاقتصاد الأخضر، ويساهم الاقتصاد الأخضر في الحفاظ على الموارد الموارد البيئية المحدودة.