مبادرة حياة كريمة.. جهود مستمرة لتنمية الريف وتحقيق العدالة الاجتماعية

كتب محمود العمري

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين ظروف حياة ملايين المواطنين في المناطق الريفية والفقيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاءت هذه المبادرة في إطار رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.

أهداف المبادرة

تحسين البنية التحتية: تشمل المبادرة تطوير شبكة الطرق، توفير المياه النظيفة والصرف الصحي، وتنفيذ مشروعات كهرباء وإنارة للمنازل التي لا تتوفر بها خدمات أساسية.

دعم قطاع الصحة: تتضمن المبادرة إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية في القرى، وتوفير خدمات طبية متكاملة، بما في ذلك حملات الكشف المبكر للأمراض.

تعليم أفضل: تهدف المبادرة إلى تحسين المنشآت التعليمية في القرى، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب من خلال بناء مدارس جديدة وتوفير الأثاث المدرسي.

تمويل مشروعات صغيرة: تسعى المبادرة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى لتوفير فرص عمل جديدة ودعم الشباب في المناطق الريفية.

تحسين مستوى معيشة الأسر: تشمل المبادرة تقديم مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير تدريبات مهنية للشباب والنساء لتمكينهم اقتصاديًا.

وساهمت "حياة كريمة" في تحسين نوعية الحياة في أكثر من 4,500 قرية ومدينة في أنحاء مصر وتمكن أكثر من 60 مليون مواطن من الاستفادة المباشرة من هذه المبادرة.