لوموند الفرنسية: مقتل 7 أشخاص على الأقل فى هجوم وسط مالى

أ ش أ

ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن 7 أشخاص على الأقل قُتلوا في "هجوم إرهابي" في إقليم "موبتي" بوسط مالي؛ فضلا عن وقوع خسائر مادية كبيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان صحفي لأسقفية "موبتي" أن الهجوم وقع يوم أمس الأحد واستهدف قرية "سيجوي"، بإقليم "موبتي"، وأسفر عن مقتل أحد أقارب رجال الدين المحليين وستة رجال آخرين فضلا عن إلحاقه الكثير من الأضرار المادية.

فيما ذكرت "فرانس برس" أن منظمة المجتمع المدني "الحركة الوطنية من أجل الوحدة والإنقاذ دائرة بانكاس"، وهي مدينة تابعة لإقليم "موبتي"، قالت إن حصيلة الهجوم الدامي تصل إلى 9 قتلي سبعة في قرية "سيجوي" واثنين في قرية "سونفونو".

وأضافت الحركة، أن المهاجمين أضرموا النار في مستوصف وصيدلية وسيارة إسعاف قرية "سيجوي" وأحرقوا السيارة الشخصية لعمدة القرية وسرقوا العديد من الدراجات النارية.

وأشارت إلى أن 5 نساء قتلن أيضا في انفجار لغم يوم السبت الماضي في "ديالاساجو" بوسط مالي، لكن لم يتسن التحقق من هذه المحصلات المختلفة بعدد الضحايا من سلطات مالي أو مصادر مستقلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "لوموند".

جدير بالذكر أن مالي تعاني منذ عام 2012 من أعمال العنف المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم داعش والمجتمعات القبلية والعصابات المسلحة.