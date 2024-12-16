لجنة الميثاق العربى لحقوق الإنسان تشيد بتقديم عمان تقريرها الأول فى موعده

بيشوى رمزى

أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان المستشار جابر المرى بالتزام سلطنة عمان بتقديم التقرير الوطني الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في موعده.

وأضاف، خلال اجتماع اللجنة بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، أن سلطنة عمان تعد أحدث الدول التي أودعت صك الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، عام 2023، وتقدمت بتقريرها الوطني الأول لأمين عام جامعة الدول العربية في أغسطس 2024.

وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لالتزام سلطنة عمان بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحا أن التقرير يتناول التدابير التي اتخذتها سلطنة عمان لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ انضمامها.

ويناقش الاجتماع التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.