"كيفية تأمين البيانات في عالم التحول الرقمي".. ندوة بتجارة دمنهور.. صور

نظمت كلية التجارة بإشراف الأستاذ الدكتور/ أشرف عبد الله – قائم بعمل عميد الكلية، ندوة بعنوان "التحول الرقمي"، بحضور ما يقرب من 200 طالب وطالبة.

خلال الندوة أوضح كل من الدكتور/ عصام أمين - أستاذ المحاسبة والمراجعة المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة، الدكتور / محمد الشامي - مدرس المحاسبة والمراجعة، أن التحول الرقمي هو تلك العملية التي تطبقها المؤسسة لدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال، وتم الإشارة إلى دور الدولة في التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، والذي يتم تطبيقه بهدف تحسين الكفاءة والإنتاجية، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز الإدارة الحكومية بطرق مبتكرة تساهم في تعزيز الاقتصاد وتحسين جودة الحياة اليومية للأفراد، كما استعرض المحاضرون كيفية تأمين البيانات في عالم التحول الرقمي، بالإضافة إلى ما استحدث من تطبيقات تكنولوجية مالية وإدارية.

" تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج بدائل الأعلاف" ندوة بزراعة دمنهور

نظمت كلية الزراعة بإشراف الأستاذ الدكتورة هدى متولي - عميد الكلية، والدكتور أحمد هلال - وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان “تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج بدائل الأعلاف ”، بحضور عدد كبير من منتسبي الكلية.

خلال الندوة؛ تناول الدكتور محمد صلاح – مدرس تغذية حيوان بقسم الإنتاج الحيواني، أهم أسباب نقص الموارد العلفية، مشيراً إلى أن محدودية الرقعة الزراعية في مصر ترجع إلى قلة الموارد المائية وقلة الأمطار، بالإضافة إلى المنافسة بين الإنسان والحيوان على استغلال الرقعة الزراعية، مما أدى إلى انخفاض زراعة محاصيل الأعلاف وظهور عجز واضح في هذه الموارد.

على صعيد آخر؛ أوضح "صلاح" البدائل غير التقليدية للموارد العلفية، منها الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات التصنيع الغذائي، كما تناول أهم الأساليب التي يمكن استخدامها لإثراء تلك المخلفات وتحسين قيمتها الغذائية، مما يجعلها مصدرًا فعالا للأعلاف.

وتطرقت الندوة إلى المجالات المختلفة التي يمكن من خلالها تدوير المخلفات الزراعية، الفوائد البيئية والاقتصادية العديدة الناتجة عن هذه العملية، ومنها تقليل التلوث البيئي، خفض تكاليف إنتاج الأعلاف، وتعزيز الأمن الغذائي.

تأتي تلك الندوات استمراراً لمشاركة جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، في المشروع القومي بداية جديدة لبناء الإنسان، الذي يستهدف تطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، وانطلاقاً من المشاركة والمسئولية المجتمعية لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الأستاذ الدكتورة منى مبروك – قائم

بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تنفيذ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.



















