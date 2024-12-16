قوافل طبية ومركز تكنولوجى متنقل وسلع غذائية ضمن مبادرة بداية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" قوافل طبية ومركز تكنولوجي متنقل وسلع غذائية ضمن مبادرة بداية في كفر الشيخ.. مباشر"، حيث تواجد عدد كبير من مدينة مسير، لتلقي كافة الخدمات من القوافل الطبية والبيطرية والتموينية، و170 خدمة من سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وخدمات الشهر العقاري، وسيارة تنظيم الأسرة.

كما تواجد عدد كبير من كبار السن من السيدات والرجال، لاستكتابهم ومنحهم شهادات محو أمية لرغبتهم في الحصول عليها، إضافة لتوزيع اللحوم المجانية على الأسر المستحقة، كما شهدت القافلة توعية دينية من رجال الأزهر والأوقاف، ومن صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، وغيرها من الخدمات.