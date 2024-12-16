اليوم السابع
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الإثنين، 16 ديسمبر 2024 06:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوافل طبية ومركز تكنولوجى متنقل وسلع غذائية ضمن مبادرة بداية فى كفر الشيخ

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:50 م
قوافل طبية ومركز تكنولوجى متنقل وسلع غذائية ضمن مبادرة بداية فى كفر الشيخ توفير السلع الغذائية بمبادرة بداية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان" قوافل طبية ومركز تكنولوجي متنقل وسلع غذائية ضمن مبادرة بداية في كفر الشيخ.. مباشر"، حيث تواجد عدد كبير من مدينة مسير، لتلقي كافة الخدمات من القوافل الطبية والبيطرية والتموينية، و170 خدمة من سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، وخدمات الشهر العقاري، وسيارة تنظيم الأسرة.

كما تواجد عدد كبير من كبار السن من السيدات والرجال، لاستكتابهم ومنحهم شهادات محو أمية لرغبتهم في الحصول عليها، إضافة لتوزيع اللحوم المجانية على الأسر المستحقة، كما شهدت القافلة توعية دينية من رجال الأزهر والأوقاف، ومن صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات، وغيرها من الخدمات.







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محافظة كفر الشيخ

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