فريق طبي ينجح في إنقاذ شاب تعرض لطعنة نافذة بالصدر

دمياط - هيثم مراد

نجح فريق طبي بمستشفى كفر سعد المركزى من إنقاذ حياة شاب مصابا بجرح نافذ في الصدر، وذلك عقب تلقيه طعنة نافذة في الصدر بطعن سكين من الخلف.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم تجهيز غرفة العمليات بشكل فوري، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الحالة على وجه السرعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح وكيل صحة دمياط، أن فريق طبي تم تسميته من قبل أطباء القلب والصدر داخل المستشفي قد تمكن من إنقاذ الشاب عقب إجراء تدخل جراحي دقيق نتج عنه اصلاح تهتك بالرئة اليمنى، لافتا إلى أنه قد تم نقل المريض إلى قسم الرعاية المركزة للوضع تحت الملاحظة الدقيقة لحين استقرار حالته.